Линус Обексер - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Линус
|Фамилия
|Обексер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Линус
|Фамилия
|Обексер
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Лугано (Лугано)
|67'
|28.11.2019
|1' -90'
|Лугано (Лугано)
|0:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|07.11.2019
|Был в запасе
|Лугано (Лугано)
|0:0
|Мальме (Мальме)
|24.10.2019
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|2:1
|Лугано (Лугано)