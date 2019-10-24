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    Линус Обексер - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Линус
    Фамилия Обексер
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 1' -90' Динамо (Киев) 1:1 Лугано (Лугано)
    67'
    28.11.2019 1' -90' Лугано (Лугано) 0:1 Копенгаген (Копенгаген)
    07.11.2019 Был в запасе Лугано (Лугано) 0:0 Мальме (Мальме)
    24.10.2019 1' -90' Мальме (Мальме) 2:1 Лугано (Лугано)
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