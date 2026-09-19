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Кипр. Первый дивизион
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Аполлон
Йоэль Асоро
Статистика
€ 900 тыс
Йоэль Асоро - статистика
Аполлон
27 апреля 1999 (27)
#29 | Полузащитник
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Аполлон
2 : 2
19.09.2026
АПОЭЛ
69' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
89' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Аполлон
3 : 1
05.09.2026
Анортосис
46' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Арис
2 : 2
29.08.2026
Аполлон
90' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Швеция. Аллсвенскан 2026
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
1 : 3
15.02.2026
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
2 : 1
18.01.2026
Метц
81' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
1 : 1
04.01.2026
Метц
79' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Осер
3 : 1
07.12.2025
Метц
1' - 46'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
0 : 1
28.11.2025
Ренн
19' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Брест
3 : 2
23.11.2025
Метц
1' - 78'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
2 : 1
09.11.2025
Ницца
88' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
0 : 2
02.11.2025
Метц
90' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
2 : 0
29.10.2025
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
6 : 1
26.10.2025
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
4 : 0
19.10.2025
Метц
84' - 90'
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