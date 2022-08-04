Йоэль Асоро - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Йоэль
|Фамилия
|Асоро
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Йоэль
|Фамилия
|Асоро
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 апреля 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|12
|7
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -66'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|27.10.2022
|1' -83'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|67' 77'
|13.10.2022
|1' -62'
|Юргорден (Стокгольм)
|4:2
|Гент (Гент)
|46'
|06.10.2022
|1' -84'
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|73'
|15.09.2022
|65' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|90' 90'
|08.09.2022
|1' -61'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|71' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|90' 90'
|17.08.2022
|1' -60'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|23' 71'
|04.08.2022
|1' -90'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|31' 53'
|28.07.2022
|1' -74'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|29'
|21.07.2022
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)