Александр Бунаков - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бунаков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|64
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Бунаков
|Команда
|Урал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Урал (мол)
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|15.04.2017
|1' -64'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:0
|Томь (мол) (Томск)
|58'
|04.03.2017
|1' -88'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|02.12.2016
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|30.11.2016
|50' -77'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|04.11.2016
|56' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.10.2016
|86' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.10.2016
|89' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|13.08.2016
|68' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)