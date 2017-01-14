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    Себастьен Сиани - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Себастьен
    Фамилия Сиани
    Команда Остенде
    Состав Основной
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Камерун 6 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2017 1' -90' Египет 1:2 Камерун
    89'
    02.02.2017 1' -90' Камерун 2:0 Гана
    28.01.2017 1' -90' Сенегал 0:0
    (4:5)п    		 Камерун
    22.01.2017 1' -90' Камерун 0:0 Габон
    18'
    18.01.2017 1' -90' Камерун 2:1 Гвинея-Бисау
    61'
    14.01.2017 1' -90' Буркина-Фасо 1:1 Камерун
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