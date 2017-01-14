Себастьен Сиани - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Сиани
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Сиани
|Команда
|Остенде
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Камерун
|6
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2017
|1' -90'
|Египет
|1:2
|Камерун
|89'
|02.02.2017
|1' -90'
|Камерун
|2:0
|Гана
|28.01.2017
|1' -90'
|Сенегал
|0:0
(4:5)п
|Камерун
|22.01.2017
|1' -90'
|Камерун
|0:0
|Габон
|18'
|18.01.2017
|1' -90'
|Камерун
|2:1
|Гвинея-Бисау
|61'
|14.01.2017
|1' -90'
|Буркина-Фасо
|1:1
|Камерун