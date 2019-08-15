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Флориан Толемесс
Статистика
Флориан Толемесс - статистика
Завершил карьеру
31 января 1986 (40)
#19 | Нападающий
182 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Гент
3 : 0
15.08.2019
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
АЕК
1 : 1
08.08.2019
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Левски
0 : 4
01.08.2019
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
АЕК
3 : 0
25.07.2019
Левски
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
Петрокуб
0 : 1
18.07.2019
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 1 раунд
АЕК
1 : 0
11.07.2019
Петрокуб
1' - 90'
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