Флориан Толемесс - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Толемесс
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1986 (37 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Толемесс
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|08.08.2019
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Гент (Гент)
|01.08.2019
|Был в запасе
|Левски (София)
|0:4
|АЕК (Ларнака)
|25.07.2019
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|3:0
|Левски (София)
|18.07.2019
|Был в запасе
|Петрокуб (Хынчешты)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|11.07.2019
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:0
|Петрокуб (Хынчешты)