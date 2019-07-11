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    Флориан Толемесс - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Флориан
    Фамилия Толемесс
    Команда Эйпен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 января 1986 (37 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2019 Был в запасе Гент (Гент) 3:0 АЕК (Ларнака)
    08.08.2019 Был в запасе АЕК (Ларнака) 1:1 Гент (Гент)
    01.08.2019 Был в запасе Левски (София) 0:4 АЕК (Ларнака)
    25.07.2019 Был в запасе АЕК (Ларнака) 3:0 Левски (София)
    18.07.2019 Был в запасе Петрокуб (Хынчешты) 0:1 АЕК (Ларнака)
    11.07.2019 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:0 Петрокуб (Хынчешты)
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