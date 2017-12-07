Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Турция. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Германия. Бундеслига 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Франция. Кубок лиги 2012/2013 Emirates Cup 2011 Лига Европы 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Франции 2010 Франция. Лига 1 2010/2011 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Чемпионат Европы 2008 Суперкубок Франции 2007 Франция. Лига 1 2007/2008