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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хоффенхайм - Истанбул Башакшехир
Хоффенхайм - Истанбул Башакшехир: обзор матча 19 октября 2017
Хоффенхайм
19.10.2017, четверг, 22:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
3 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
52'
Б. Хюбнер
59'
Н. Амири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
Б. Хюбнер
74'
ГОЛ! 2:0!
Н. Амири
Пас отдал
К. Демирбай
59'
57'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
Желтая карточка
Д. Гайгер
55'
55'
Желтая карточка
Г. Инлер
ГОЛ! 1:0!
Б. Хюбнер
Пас отдал
К. Демирбай
52'
51'
Желтая карточка
К. Фрей
Желтая карточка
С. Вагнер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мехмет Батдал
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
4-3-2
1
Бауманн
5
Пош
7
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
10
Амири
18
Гайгер
26
Демирбай
2
Вагнер
13
Ут
3-3-1-2
34
Гюнок
24
Епуряну
3
Клиши
80
Кайсара
10
Кахведжи
88
Инлер
11
Фрей
8
Торун
9
Эрдинг
9
Батдал
Остались в запасе
Хоффенхайм
Истанбул Башакшехир
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
10
Эдин Вишча
ПВ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Филипп Окс
ЦФ
Остались в запасе
10
Эдин Вишча
ПВ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Хоффенхайм - Истанбул Башакшехир
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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