Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Истанбул Башакшехир
Лудогорец - Истанбул Башакшехир: обзор матча 23 ноября 2017
Лудогорец
23.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
1 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
65'
Марселиньо
20'
Э. Вишча
27'
К. Фрей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Истанбул Башакшехир
ГОЛ! 1:2!
Марселиньо
65'
Желтая карточка
Марселиньо
44'
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Фрей
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вишча
Пас отдал
К. Фрей
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
33
Ренан
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
84
Марселиньо
ЦП
12
Анисе
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Лудогорец
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Светослав Дьяков
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
4-3-1-2
33
Ренан
25
Натанаэль
32
Пластун
27
Моци
40
Сисиньо
84
Марселиньо
12
Анисе
6
Горальски
88
Вандерсон
7
Мисиджан
9
Лукоки
2-3-1-1
34
Гюнок
24
Епуряну
80
Кайсара
11
Фрей
10
Кахведжи
88
Инлер
10
Вишча
9
Эрдинг
Остались в запасе
Лудогорец
Истанбул Башакшехир
15
Густаво Кампаньяро
ОП
5
Георги Терзиев
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
5
Георги Терзиев
ЦЗ
18
Светослав Дьяков
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
8
Марсио Моссоро
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Лудогорец - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
Новости команд
Все
Лудогорец
Истанбул Башакшехир
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Карпин покрутил ухо Шомуродову после матча России с Узбекистаном
13 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+