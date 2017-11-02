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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Хоффенхайм
Истанбул Башакшехир - Хоффенхайм: обзор матча 02 ноября 2017
Истанбул Башакшехир
02.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
90+3'
Э. Вишча
47'
Ф. Гриллич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Истанбул Башакшехир - Хоффенхайм
ГОЛ! 1:1!
Э. Вишча
90'
+3
72'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
И. Кахведжи
47'
47'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гриллич
Пас отдал
С. Вагнер
42'
Желтая карточка
Н. Амири
Желтая карточка
Г. Инлер
40'
Желтая карточка
М. Эрдинг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
3-3-1-1
34
Гюнок
3
Клиши
24
Епуряну
80
Кайсара
10
Кахведжи
88
Инлер
11
Фрей
8
Торун
9
Эрдинг
3-1-3-2
1
Бауманн
4
Хогма
6
Нордтвейт
7
Фогт
27
Гриллич
10
Амири
26
Демирбай
7
Цубер
27
Крамарич
2
Вагнер
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Хоффенхайм
10
Эдин Вишча
ПВ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
1
Грегор Кобель
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
10
Эдин Вишча
ПВ
1
Волкан Бабакан
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
11
Эльеро Элиа
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
18
Деннис Гайгер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
20
Филипп Окс
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Хоффенхайм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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