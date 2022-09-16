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    Андрей Соловей - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Андрей
    Фамилия Соловей
    Команда Торпедо-БелАЗ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 16 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 80' -90' Шахтер (Солигорск) 4:1 Белшина (Бобруйск)
    06.11.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.11.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 78' -90' Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    18.10.2022 67' -90' Шахтер (Солигорск) 3:0 Арсенал (Дзержинск)
    14.10.2022 Был в запасе Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    08.10.2022 46' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Минск (Минск)
    01.10.2022 70' -90' Динамо (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    16.09.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    11.09.2022 67' -90' Гомель (Гомель) 0:3 Шахтер (Солигорск)
    04.09.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    21.08.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    25.06.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    19.06.2022 69' -90' Арсенал (Дзержинск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    28.05.2022 73' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    20.05.2022 1' -58' Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    08.05.2022 1' -46' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.05.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 46' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    10.04.2022 1' -74' Ислочь (Минский район) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    03.04.2022 58' -90' Шахтер (Солигорск) 4:0 Днепр (Могилев)
    82' 73'
    19.03.2022 1' -88' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Шахтер (Солигорск)
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