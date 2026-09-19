Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Андрей Соловей - статистика

Славия-Мозырь
13 декабря 1994 (31), Берёза
#31 | Нападающий
178 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
19.09.2026
Нафтан
1' - 90'
6'
6'
45'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
04.09.2026
Витебск
1' - 90'
19, 21'
57'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия-Мозырь
16
7/-1
4
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
19.09.2026
Нафтан
1' - 90'
6'
6'
45'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
04.09.2026
Витебск
1' - 90'
19, 21'
57'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
22.08.2026
Гомель
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Арсенал
1 : 3
14.08.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
73, 84'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
3 : 0
07.08.2026
Днепр
1' - 90'
43'
65, 84'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
31.05.2026
Белшина
1' - 90'
85'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
24.05.2026
БАТЭ
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Нафтан
0 : 1
17.05.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
09.05.2026
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
0 : 0
03.05.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
24.04.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Гомель
3 : 1
19.04.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
11.04.2026
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Днепр
0 : 1
05.04.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
21.03.2026
Динамо Мн
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
22:12
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
1
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
12
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
5
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+