Андрей Соловей - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Соловей
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Соловей
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|16
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|80' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|4:1
|Белшина (Бобруйск)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|78' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|18.10.2022
|67' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|3:0
|Арсенал (Дзержинск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|46' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Минск (Минск)
|01.10.2022
|70' -90'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|67' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Шахтер (Солигорск)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|19.06.2022
|69' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|28.05.2022
|73' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|20.05.2022
|1' -58'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|08.05.2022
|1' -46'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|46' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|1' -74'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|03.04.2022
|58' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|4:0
|Днепр (Могилев)
|82' 73'
|19.03.2022
|1' -88'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)