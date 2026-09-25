Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Егор Семенов - статистика

Победа
6 января 1988 (38), Минск
#3 | Полузащитник
174 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Динамо Брл
2 : 2
25.09.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
2 : 1
20.09.2026
Победа
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
06.09.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Победа
3 : 2
30.08.2026
Акрон-2
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Победа
23
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Динамо Брл
2 : 2
25.09.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
2 : 1
20.09.2026
Победа
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
0 : 1
13.09.2026
Химик
1' - 90'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Крылья Советов-2
0 : 1
06.09.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Победа
3 : 2
30.08.2026
Акрон-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 2
23.08.2026
Победа
1' - 90'
19'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Победа
2 : 3
16.08.2026
Динамо Брл
1' - 81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
Крылья Советов-2
1 : 1
02.08.2026
Победа
1' - 90'
62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Победа
4 : 1
26.07.2026
Урал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
0 : 1
12.07.2026
Победа
1' - 90'
6'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Ижевск
0 : 1
01.07.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Победа
4 : 0
28.06.2026
КДВ
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Динамо Брл
0 : 2
07.06.2026
Победа
1' - 90'
19'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Победа
1 : 3
31.05.2026
Акрон-2
1' - 90'
74'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 0
24.05.2026
Крылья Советов-2
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Победа
3 : 2
10.05.2026
Челябинск-2
1' - 90'
38'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Химик
2 : 0
03.05.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
Победа
3 : 2
29.04.2026
Ижевск
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
КДВ
4 : 2
26.04.2026
Победа
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Победа
2 : 2
19.04.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Рубин-2
0 : 2
12.04.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Победа
4 : 1
05.04.2026
Носта
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
7
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
4
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+