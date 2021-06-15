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    Жилберт Альварес - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Жилберт
    Фамилия Альварес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боливия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.06.2021 1' -61' Боливия 1:4 Аргентина
    25.06.2021 Был в запасе Боливия 0:2 Уругвай
    19.06.2021 1' -90' Чили 1:0 Боливия
    15.06.2021 1' -69' Парагвай 3:1 Боливия
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