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    Габриэль Гомес - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Гомес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 мая 1984 (38 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панама 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.06.2018 1' -90' Панама 1:2 Тунис
    80'
    24.06.2018 1' -69' Англия 6:1 Панама
    18.06.2018 1' -90' Бельгия 3:0 Панама
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