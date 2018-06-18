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Габриэль Гомес
Новости
Габриэль Гомес - новости
Завершил карьеру
29 мая 1984 (42)
#6 | Полузащитник
183 см
Панама
Статистика
Новости
У хавбека Панамы 100% точных передач в игре с Бельгией. Он сделал 46 пасов
2018.06.18 21:35
5
Отбор на ЧМ-2018. Уругвай на выезде обыграл Парагвай
2017.09.06 06:31
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