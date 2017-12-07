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Гильермо Селис
Статистика
Гильермо Селис - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1993 (33)
#11 | Полузащитник
178 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Кубок Америки 2016
Лига чемпионов 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория Гимараеш
3
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
07.12.2017
Коньяспор
1' - 90'
13'
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
3 : 0
23.11.2017
Витория Гимараеш
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
02.11.2017
Марсель
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Марсель
2 : 1
19.10.2017
Витория Гимараеш
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Коньяспор
2 : 1
28.09.2017
Витория Гимараеш
1' - 90'
76'
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