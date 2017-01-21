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    Рис Коул - статистика

    #40 | Полузащитник
    Имя Рис
    Фамилия Коул
    Команда Брентфорд
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 февраля 1998 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брентфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.03.2017 87' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:3 Брентфорд (Лондон)
    04.03.2017 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    25.02.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 4:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    21.01.2017 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 2:1 Брентфорд (Лондон)
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