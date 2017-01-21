Рис Коул - статистика
#40 | Полузащитник
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Коул
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1998 (25 лет)
|Имя
|Рис
|Фамилия
|Коул
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.03.2017
|87' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:3
|Брентфорд (Лондон)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|4:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|21.01.2017
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)