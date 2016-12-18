Алессандро Росси - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Росси
|Команда
|Юве Стабиа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Росси
|Команда
|Юве Стабиа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 января 1997 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|69' -90'
|Кротоне (Кротоне)
|3:1
|Лацио (Рим)
|21.05.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:3
|Интер (Милан)
|28.01.2017
|76' -90'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Кьево (Верона)
|08.01.2017
|82' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:1
|Фиорентина (Флоренция)