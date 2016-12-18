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    Алессандро Росси - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Алессандро
    Фамилия Росси
    Команда Юве Стабиа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 января 1997 (26 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 69' -90' Кротоне (Кротоне) 3:1 Лацио (Рим)
    21.05.2017 Был в запасе Лацио (Рим) 1:3 Интер (Милан)
    28.01.2017 76' -90' Лацио (Рим) 0:1 Кьево (Верона)
    08.01.2017 82' -90' Лацио (Рим) 1:0 Кротоне (Кротоне)
    18.12.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 3:1 Фиорентина (Флоренция)
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