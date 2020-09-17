Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мартин Матоушек - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Мартин
    Фамилия Матоушек
    Команда Спарта
    Состав Молодежный
    Родной город Прага
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 1995 (27 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 4 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2020 1' -75' Црвена Звезда (Белград) 5:1 Слован (Либерец)
    41'
    01.10.2020 80' -90' Слован (Либерец) 1:0 АПОЭЛ (Никосия)
    90'
    24.09.2020 84' -90' ФКСБ (Бухарест) 0:2 Слован (Либерец)
    17.09.2020 88' -90' Ритеряй (Тракай) 1:5 Слован (Либерец)
    90'
    • Читайте нас: 
    11