Мартин Матоушек - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Матоушек
|Команда
|Спарта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Матоушек
|Команда
|Спарта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Прага
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|4
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2020
|1' -75'
|Црвена Звезда (Белград)
|5:1
|Слован (Либерец)
|41'
|01.10.2020
|80' -90'
|Слован (Либерец)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|90'
|24.09.2020
|84' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:2
|Слован (Либерец)
|17.09.2020
|88' -90'
|Ритеряй (Тракай)
|1:5
|Слован (Либерец)
|90'