Аарон Маттиа Табакки - статистика
#98 | Нападающий
|Имя
|Аарон Маттиа
|Фамилия
|Табакки
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Болонья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Имя
|Аарон Маттиа
|Фамилия
|Табакки
|Команда
|Болонья
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Болонья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 июня 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|83' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|07.05.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Милан (Милан)
|01.05.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|11.04.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Болонья (Болонья)