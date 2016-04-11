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    Аарон Маттиа Табакки - статистика

    #98 | Нападающий
    Имя Аарон Маттиа
    Фамилия Табакки
    Команда Болонья
    Состав Молодежный
    Родной город Болонья
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 июня 1998 (24 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 83' -90' Кьево (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    07.05.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Милан (Милан)
    01.05.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:0 Болонья (Болонья)
    11.04.2016 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Болонья (Болонья)
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