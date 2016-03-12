Мигель Анхель Муньос - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Мигель Анхель
|Фамилия
|Муньос
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Мигель Анхель
|Фамилия
|Муньос
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|01.05.2016
|1' -70'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:2
|Хетафе (Хетафе)
|24.04.2016
|1' -58'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Валенсия (Валенсия)
|21.04.2016
|17' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:2
|Хетафе (Хетафе)
|59'
|12.03.2016
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|6:0
|Хетафе (Хетафе)