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    Мигель Анхель Муньос - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Мигель Анхель
    Фамилия Муньос
    Команда Хетафе
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 января 1995 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    01.05.2016 1' -70' Депортиво (Ла-Корунья) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    24.04.2016 1' -58' Хетафе (Хетафе) 2:2 Валенсия (Валенсия)
    21.04.2016 17' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:2 Хетафе (Хетафе)
    59'
    12.03.2016 Был в запасе Барселона (Барселона) 6:0 Хетафе (Хетафе)
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