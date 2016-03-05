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    Матеус - статистика

    #61 | Полузащитник
    Имя Мендес
    Фамилия Феррейра
    Команда Черноморец
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1992 (31 год)
    Рост 183
    Вес 80
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
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