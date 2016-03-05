Матеус - статистика
#61 | Полузащитник
|Имя
|Мендес
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|80
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Мендес
|Фамилия
|Феррейра
|Команда
|Черноморец
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 января 1992 (31 год)
|Рост
|183
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|Был в запасе
|Сталь (Каменское)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|07.05.2016
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|0:1
|Металлист (Харьков)
|23.04.2016
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|17.04.2016
|1' -46'
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Черноморец (Одесса)
|19.03.2016
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:2
|Александрия (Александрия)
|12.03.2016
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|4:0
|Черноморец (Одесса)
|05.03.2016
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Карпаты (Львов)