Василь Божиков - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Василь
|Фамилия
|Божиков
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1988 (34 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Василь
|Фамилия
|Божиков
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 1988 (34 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2021
|1' -89'
|Слован (Братислава)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|19.08.2021
|1' -89'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:0
|Слован (Братислава)
|68' 7'
|10.08.2021
|1' -89'
|Слован (Братислава)
|1:1
|Линкольн (Гибралтар)
|05.08.2021
|1' -89'
|Линкольн (Гибралтар)
|1:3
|Слован (Братислава)