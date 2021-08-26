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Василь Божиков
Статистика
Василь Божиков - статистика
Завершил карьеру
2 июня 1988 (38)
#29 | Защитник
179 см
Болгария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Лига наций 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Слован
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Слован
2 : 2
26.08.2021
Олимпиакос
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Олимпиакос
3 : 0
19.08.2021
Слован
1' - 90'
68'
7'
Лига Европы, 3 раунд
Слован
1 : 1
10.08.2021
Линкольн
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 3
05.08.2021
Слован
1' - 90'
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