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    Василь Божиков - статистика

    #29 | Защитник
    Имя Василь
    Фамилия Божиков
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 1988 (34 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2021 1' -89' Слован (Братислава) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    19.08.2021 1' -89' Олимпиакос (Пирей) 3:0 Слован (Братислава)
    68' 7'
    10.08.2021 1' -89' Слован (Братислава) 1:1 Линкольн (Гибралтар)
    05.08.2021 1' -89' Линкольн (Гибралтар) 1:3 Слован (Братислава)
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