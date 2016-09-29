Мехмет Услу - статистика
#54 | Защитник
|Имя
|Мехмет
|Фамилия
|Услу
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Мехмет
|Фамилия
|Услу
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.11.2016
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Коньяспор (Конья)
|03.11.2016
|1' -90'
|Брага (Брага)
|3:1
|Коньяспор (Конья)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Брага (Брага)
|29.09.2016
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:0
|Коньяспор (Конья)