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    Мехмет Услу - статистика

    #54 | Защитник
    Имя Мехмет
    Фамилия Услу
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.11.2016 1' -90' Шахтер (Донецк) 4:0 Коньяспор (Конья)
    03.11.2016 1' -90' Брага (Брага) 3:1 Коньяспор (Конья)
    20.10.2016 Был в запасе Коньяспор (Конья) 1:1 Брага (Брага)
    29.09.2016 Был в запасе Гент (Гент) 2:0 Коньяспор (Конья)
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