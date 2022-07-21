Амилтон - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Амилтон
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1989 (33 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Амилтон
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Антальяспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 августа 1989 (33 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|2:4
|Вадуц (Вадуц)
|04.08.2022
|1' -61'
|Вадуц (Вадуц)
|1:1
|Коньяспор (Конья)
|60'
|28.07.2022
|60' -90'
|Коньяспор (Конья)
|2:0
|БАТЭ (Борисов)
|21.07.2022
|69' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:3
|Коньяспор (Конья)