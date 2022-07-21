Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Амилтон - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Амилтон
    Фамилия Силва
    Команда Антальяспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 августа 1989 (33 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе Коньяспор (Конья) 2:4 Вадуц (Вадуц)
    04.08.2022 1' -61' Вадуц (Вадуц) 1:1 Коньяспор (Конья)
    60'
    28.07.2022 60' -90' Коньяспор (Конья) 2:0 БАТЭ (Борисов)
    21.07.2022 69' -90' БАТЭ (Борисов) 0:3 Коньяспор (Конья)
    • Читайте нас: 
    11