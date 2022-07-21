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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
БАТЭ - Коньяспор
БАТЭ - Коньяспор: обзор матча 21 июля 2022
БАТЭ
21.07.2022, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Коньяспор
39'
З. Битики
58'
К. Михаляк
90+5'
Р. Мурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Коньяспор
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Р. Мурич
Желтая карточка
В. Бочеров
86'
79'
Желтая карточка
И. Сехич
78'
Замена
Р. Мурич
️️️️
З. Битики
69'
Замена
М. Демир
️️️️
С. Цикалеши
69'
Замена
Амилтон
️️️️
К. Михаляк
58'
ГОЛ! 0:2!
К. Михаляк
Пас отдал
С. Цикалеши
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
И. Василевич
54'
46'
Замена
А. Демирбаг
️️️️
Э. Чекичи
40'
Вторая желтая
У. Язгили
39'
ГОЛ! 0:1!
З. Битики
Пас отдал
А. Хаджиахметович
24'
Желтая карточка
У. Язгили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
26
Неманья Милич
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Коньяспор
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
23
Амилтон
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
4-1-2-1-2
47
Кудравец
26
Бордачев
44
Малькевич
32
Филипович
27
Нечаев
15
Бочеров
3
Бессмертный
21
Драгун
55
Громыко
25
Василевич
26
Милич
4-2-1-3
23
Сехич
2
Огуз
5
Язгили
5
Кальво
12
Гильерме
8
Хаджиахметович
6
Дикмен
11
Битики
17
Цикалеши
77
Михаляк
8
Чекичи
25
Василевич
15
Орешкевич
15
Орешкевич
25
Василевич
8
Чекичи
4
Демирбаг
4
Демирбаг
8
Чекичи
77
Михаляк
23
Амилтон
23
Амилтон
77
Михаляк
11
Битики
11
Мурич
11
Мурич
11
Битики
17
Цикалеши
9
Демир
9
Демир
17
Цикалеши
Остались в запасе
БАТЭ
Коньяспор
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
10
Дамьян Достанич
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
11
Амар Рахманович
АП
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
10
Дамьян Достанич
ЦФ
77
Денис Щербицкий
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Остались в запасе
11
Амар Рахманович
АП
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
Главный тренер
Александр Михайлов
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча БАТЭ - Коньяспор
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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