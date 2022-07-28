Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Коньяспор - БАТЭ
Коньяспор - БАТЭ: обзор матча 28 июля 2022
Коньяспор
28.07.2022, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
БАТЭ
37'
А. Рахманович
43'
Ф. Кальво
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - БАТЭ
Вторая желтая
С. Цикалеши
74'
Замена
К. Демирташ
️️️️
Ф. Кальво
70'
66'
Замена
В. Сотников
️️️️
И. Василевич
Желтая карточка
С. Цикалеши
61'
60'
Замена
Д. Достанич
️️️️
Н. Милич
60'
Замена
С. Сазончик
️️️️
С. Драгун
Замена
М. Демир
️️️️
А. Рахманович
60'
Замена
Амилтон
️️️️
З. Битики
60'
Замена
Я. Субаши
️️️️
Гильерме
46'
Замена
Д. Павичич
️️️️
А. Хаджиахметович
46'
46'
Замена
Я. Орешкевич
️️️️
Д. Нечаев
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кальво
Пас отдал
А. Хаджиахметович
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Рахманович
Пас отдал
Р. Мурич
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Эндри Чекичи
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
25
Илья Василевич
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Коньяспор
13
Мехмет Эрдоган
ВР
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
БАТЭ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
89
Александр Французов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
10
Дамьян Достанич
ЦФ
4-1-2-3
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
90
Карайел
8
Хаджиахметович
11
Битики
11
Рахманович
8
Чекичи
11
Мурич
17
Цикалеши
4-1-2-1-2
47
Кудравец
27
Нечаев
44
Малькевич
32
Филипович
26
Бордачев
15
Бочеров
21
Драгун
3
Бессмертный
55
Громыко
26
Милич
25
Василевич
12
Гильерме
3
Субаши
3
Субаши
12
Гильерме
5
Кальво
47
Демирташ
47
Демирташ
5
Кальво
8
Хаджиахметович
24
Павичич
24
Павичич
8
Хаджиахметович
11
Рахманович
9
Демир
9
Демир
11
Рахманович
11
Битики
23
Амилтон
23
Амилтон
11
Битики
21
Драгун
10
Сазончик
10
Сазончик
21
Драгун
25
Василевич
33
Сотников
33
Сотников
25
Василевич
27
Нечаев
15
Орешкевич
15
Орешкевич
27
Нечаев
26
Милич
10
Достанич
10
Достанич
26
Милич
Остались в запасе
Коньяспор
БАТЭ
13
Мехмет Эрдоган
ВР
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Александр Михайлов
Остались в запасе
13
Мехмет Эрдоган
ВР
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
66
Адем Эрен Кабак
ЦП
6
Сонер Дикмен
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Остались в запасе
51
Вячеслав Дергачев
ВР
24
Сиди Бане
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
18
Никита Некрасов
ЛВ
89
Александр Французов
ЦФ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Александр Михайлов
Статистика матча Коньяспор - БАТЭ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
Конья
Новости команд
Все
Коньяспор
БАТЭ
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Самсунспор» – «Коньяспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Суперлига: шансы «Самсунспора» и «Коньяспора» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
«Гомель» – «БАТЭ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Высшая лига: шансы «Гомеля» и «БАТЭ» на победу в матче 29-го тура
20 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+