Тамаш Санто - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Тамаш
|Фамилия
|Санто
|Команда
|Рапид
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Тамаш
|Фамилия
|Санто
|Команда
|Рапид
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рапид
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|03.11.2016
|85' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Рапид (Вена)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Рапид (Вена)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.09.2016
|72' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Рапид (Вена)
|15.09.2016
|1' -63'
|Рапид (Вена)
|3:2
|Генк (Генк)