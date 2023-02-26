Деррик Этьенн - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Деррик
|Фамилия
|Этьенн
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ричмонд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Деррик
|Фамилия
|Этьенн
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ричмонд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атланта Юнайтед
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|70' -90'
|Шарлотт (Шарлотт)
|0:3
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|05.03.2023
|59' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|1:1
|Торонто (Торонто)
|64'
|26.02.2023
|56' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)