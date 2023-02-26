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    Деррик Этьенн - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Деррик
    Фамилия Этьенн
    Команда Коламбус
    Состав Основной
    Родной город Ричмонд
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атланта Юнайтед 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 70' -90' Шарлотт (Шарлотт) 0:3 Атланта Юнайтед (Атланта)
    05.03.2023 59' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 1:1 Торонто (Торонто)
    64'
    26.02.2023 56' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
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