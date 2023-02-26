Даниэль Ловиц - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Ловиц
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 1991 (31 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Ловиц
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Нэшвилл
|2:0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 90'
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|Нэшвилл
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Нэшвилл
|2:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|05.03.2023
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|26.02.2023
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)