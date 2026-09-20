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МЛС 2026
Команды
Нэшвилл
Даниэль Ловиц
Статистика
€ 300 тыс
Даниэль Ловиц - статистика
Нэшвилл
27 августа 1991 (35)
#2 | Полузащитник
178 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
83' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
72' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 74'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
89' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
87' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нэшвилл
24
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
83' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 2
13.09.2026
Нэшвилл
72' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Торонто
2 : 1
10.09.2026
Нэшвилл
1' - 74'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
05.09.2026
Нэшвилл
89' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Нэшвилл
4 : 0
30.08.2026
Цинциннати
87' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 1
20.08.2026
Нэшвилл
1' - 62'
12'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.08.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 0
26.07.2026
Нэшвилл
76' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Нэшвилл
1 : 0
18.07.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
2 : 1
24.05.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
50' - 90'
83'
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 88'
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
1' - 90'
90'
США. МЛС, 10 тур
Нэшвилл
4 : 2
26.04.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Атланта Юнайтед
0 : 2
19.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Шарлотт
1 : 2
12.04.2026
Нэшвилл
1' - 90'
64'
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
1 : 0
05.04.2026
Нэшвилл
1' - 78'
США. МЛС, 5 тур
Нэшвилл
5 : 0
22.03.2026
Орландо Сити
78' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 1
15.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Нэшвилл
3 : 1
08.03.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 62'
США. МЛС, 2 тур
Даллас
0 : 0
01.03.2026
Нэшвилл
1' - 90'
76'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
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