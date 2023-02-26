Джонатан Осорио - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Осорио
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Джонатан
|Фамилия
|Осорио
|Команда
|Торонто
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|1' - 90'
|Торонто
|1:1
|Коламбус
|США. МЛС, 4 тур
|25'
|05.03.2023
|1' - 90'
|Атланта Юнайтед
|1:1
|Торонто
|США. МЛС, 2 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Ди Си Юнайтед
|3:2
|Торонто
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торонто
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Торонто (Торонто)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|25'
|05.03.2023
|1' -90'
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|1:1
|Торонто (Торонто)
|26.02.2023
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|3:2
|Торонто (Торонто)