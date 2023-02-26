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    Джонатан Осорио - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Джонатан
    Фамилия Осорио
    Команда Торонто
    Состав Основной
    Родной город Торонто
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 июня 1992 (30 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 1' - 90' Торонто 1:1 Коламбус США. МЛС, 4 тур
    25'
    05.03.2023 1' - 90' Атланта Юнайтед 1:1 Торонто США. МЛС, 2 тур
    26.02.2023 1' - 90' Ди Си Юнайтед 3:2 Торонто США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торонто 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 1' -90' Торонто (Торонто) 1:1 Коламбус (Коламбус)
    25'
    05.03.2023 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 1:1 Торонто (Торонто)
    26.02.2023 1' -90' Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 3:2 Торонто (Торонто)
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