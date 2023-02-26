Себастьен Ибеага - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Ибеага
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1992 (31 год)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Себастьен
|Фамилия
|Ибеага
|Команда
|Лос-Анджелес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 января 1992 (31 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Даллас
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:1
|Даллас (Даллас)
|5'
|05.03.2023
|80' -90'
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|26.02.2023
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|0:1
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)