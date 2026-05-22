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Италия. Серия B
Команды
Зюйдтироль
Домен Чрнигой
Статистика
€ 250 тыс
Домен Чрнигой - статистика
Зюйдтироль
18 ноября 1995 (30), Копер
#89 | Полузащитник
186 см
Словения
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Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
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Товарищеские матчи. Сборные 2021
Италия. Кубок 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зюйдтироль
21
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
86' - 90'
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
87' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Зюйдтироль
1 : 1
08.05.2026
Юве Стабиа
56' - 90'
60'
Италия. Серия В, 37 тур
Сампдория
1 : 0
01.05.2026
Зюйдтироль
61' - 90'
62'
Италия. Серия В, 36 тур
Зюйдтироль
0 : 3
25.04.2026
Мантова
72' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
1' - 28'
Италия. Серия В, 34 тур
Зюйдтироль
1 : 1
11.04.2026
Модена
46' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Чезена
1 : 1
06.04.2026
Зюйдтироль
85' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Зюйдтироль
1 : 3
22.03.2026
Фрозиноне
75' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Авеллино
3 : 2
18.03.2026
Зюйдтироль
1' - 71'
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
0 : 0
15.03.2026
Пескара
82' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.03.2026
Виртус Энтелла
1' - 54'
Италия. Серия В, 28 тур
Реджана 1919
0 : 4
03.03.2026
Зюйдтироль
79' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Зюйдтироль
1 : 1
28.02.2026
Венеция
1' - 65'
Италия. Серия В, 26 тур
Палермо
3 : 0
21.02.2026
Зюйдтироль
66' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Бари
1 : 2
15.02.2026
Зюйдтироль
1' - 46'
Италия. Серия В, 24 тур
Зюйдтироль
0 : 0
11.02.2026
Монца
1' - 71'
Италия. Серия В, 23 тур
Каррарезе
0 : 0
07.02.2026
Зюйдтироль
63' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Зюйдтироль
2 : 1
31.01.2026
Катанцаро
59' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Зюйдтироль
3 : 0
25.01.2026
Падова
76' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Эмполи
0 : 1
17.01.2026
Зюйдтироль
63' - 90'
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