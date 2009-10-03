Оливье Капо - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Капо
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Имя
|Оливье
|Фамилия
|Капо
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2009
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:3
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|22.11.2009
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|9:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|31.10.2009
|59' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|4:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:3
|Уиган Атлетик (Уиган)
|18.10.2009
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|03.10.2009
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)