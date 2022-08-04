Юрген Маттей - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Маттей
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Юрген
|Фамилия
|Маттей
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Родной город
|Роттердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|4
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|4'
|18.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|1' -90'
|Сент Патрикс (Дублин)
|0:2
|ЦСКА (София)
|27'
|04.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|0:1
|Сент Патрикс (Дублин)