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Катар. Лига звезд
Команды
Аль-Ахли
Мичел Влап
Статистика
€ 3 млн
Мичел Влап - статистика
Аль-Ахли
2 июня 1997 (29)
#14 | Полузащитник
189 см
Нидерланды
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Ахли
1 : 0
03.09.2026
Катар СК
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига Европы 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Твенте
9
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Буде-Глимт
5 : 2
20.02.2025
Твенте
1' - 102'
26'
Лига Европы, 1/16 финала
Буде-Глимт
5 : 2
20.02.2025
Твенте
1' - 102'
26'
Лига Европы, 1/16 финала
Твенте
2 : 1
13.02.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
5'
Лига Европы, 8 тур
Твенте
1 : 0
30.01.2025
Бешикташ
1' - 87'
Лига Европы, 7 тур
Мальме
2 : 3
23.01.2025
Твенте
1' - 89'
Лига Европы, 6 тур
Олимпиакос
0 : 0
12.12.2024
Твенте
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Твенте
0 : 1
28.11.2024
Юнион СЖ
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Ницца
2 : 2
07.11.2024
Твенте
57' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Твенте
0 : 2
24.10.2024
Лацио
1' - 61'
72'
Лига Европы, 2 тур
Твенте
1 : 1
03.10.2024
Фенербахче
1' - 67'
29'
14'
Лига Европы, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
25.09.2024
Твенте
1' - 61'
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