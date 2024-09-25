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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Твенте
Манчестер Юнайтед - Твенте: обзор матча 25 сентября 2024
Манчестер Юнайтед
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
35'
К. Эриксен
68'
С. Ламмерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Твенте
83'
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
83'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
С. Ламмерс
83'
Замена
Г. Лагербилке
️️️️
Ю. Регер
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
М. Рэшфорд
79'
Замена
М. Маунт
️️️️
Д. Зиркзее
79'
Замена
К. Мэйну
️️️️
К. Эриксен
79'
78'
Желтая карточка
С. Ламмерс
74'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
М. ван Берген
68'
ГОЛ! 1:1!
С. Ламмерс
Замена
А. Гарначо
️️️️
А. Диалло
67'
61'
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Влап
60'
Замена
Д. Ротс
️️️️
С. Стейн
Желтая карточка
Л. Мартинес
58'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
35'
14'
Желтая карточка
М. Брюнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Бруну Фернандеш
(К)
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К)
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
15
Тоби Колльер
ОП
5
Каземиро
ОП
37
Кобби Мэйну
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Антони
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Мазрауи
5
Магуайр
6
Мартинес
2
Далот
5
Угарте
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
16
Диалло
11
Зиркзее
24
Эриксен
4-1-2-3
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
44
Регер
14
Влап
14
Стейн
7
ван Берген
29
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
24
Эриксен
37
Мэйну
37
Мэйну
24
Эриксен
11
Зиркзее
7
Маунт
7
Маунт
11
Зиркзее
16
Диалло
17
Гарначо
17
Гарначо
16
Диалло
9
Рэшфорд
19
Хойлунд
19
Хойлунд
9
Рэшфорд
44
Регер
14
Лагербилке
14
Лагербилке
44
Регер
14
Влап
6
Киоло
6
Киоло
14
Влап
29
Ламмерс
41
Бесселинк
41
Бесселинк
29
Ламмерс
14
Стейн
11
Ротс
11
Ротс
14
Стейн
7
ван Берген
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
ван Берген
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Твенте
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
22
Том Хитон
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Тоби Колльер
ОП
5
Каземиро
ОП
7
Антони
ПВ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Твенте
1
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
5
8
Офсайды
2
0
Количество передач
541
405
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.27
0.56
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Олд Траффорд
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