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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Фенербахче
Твенте - Фенербахче: обзор матча 03 октября 2024
Твенте
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
29'
М. Влап
71'
Д. Тадич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Фенербахче
Замена
Д. Ротс
️️️️
С. Стейн
88'
79'
Замена
И. Юкшек
️️️️
Д. Тадич
79'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Фред
Желтая карточка
П. Тытонь
76'
75'
Желтая карточка
С. Амрабат
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тадич
Пас отдал
С. Амрабат
68'
Желтая карточка
Р. Бекао
Замена
М. Киоло
️️️️
М. Влап
67'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
М. ван Берген
67'
62'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
И. Кахведжи
62'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Ю. Эн-Несири
Желтая карточка
М. Хилгерс
59'
56'
Желтая карточка
И. Кахведжи
41'
Желтая карточка
Фред
ГОЛ! 1:0!
М. Влап
Пас отдал
Ю. Регер
29'
Желтая карточка
М. Влап
14'
12'
Желтая карточка
Д. Остерволде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К)
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
(К)
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
84
Ömer Bircan Camci
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
38
Брюнс
2
Хилгерс
28
ван Рой
44
Регер
14
Стейн
14
Влап
29
Ламмерс
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
4-3-2-1
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Джику
50
Бекао
18
Мюлдюр
4
Амрабат
7
Фред
17
Кахведжи
17
Шиманьски
10
Тадич
21
Эн-Несири
14
Влап
6
Киоло
6
Киоло
14
Влап
7
ван Берген
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
ван Берген
14
Стейн
11
Ротс
11
Ротс
14
Стейн
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
10
Тадич
5
Юкшек
5
Юкшек
10
Тадич
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
10
Джеко
10
Джеко
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Твенте
Фенербахче
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
54
Эртугрул Четин
ВР
84
Ömer Bircan Camci
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
84
Ömer Bircan Camci
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Твенте - Фенербахче
3
5
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
16
Офсайды
1
1
Количество передач
444
420
Сейвы
1
8
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.88
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Де Гролш Весте
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