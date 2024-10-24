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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Лацио
Твенте - Лацио: обзор матча 24 октября 2024
Твенте
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
35'
Педро
87'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Лацио
89'
Замена
М. Хила
️️️️
Л. Чауна
87'
ГОЛ! 0:2!
Г. Исаксен
Пас отдал
Ф. Деле-Баширу
Замена
С. Лтайеф
️️️️
А. Салах-Эддин
80'
77'
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Б. Диа
77'
Замена
Патрик
️️️️
С. Жиго
Желтая карточка
М. Влап
72'
Желтая карточка
М. Брюнс
69'
Желтая карточка
Б. ван Рой
68'
65'
Замена
В. Кастелланос
️️️️
М. Дзакканьи
65'
Замена
️️️️
М. Весино
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
63'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Влап
61'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
С. Стейн
61'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
С. Ламмерс
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Педро
Пас отдал
М. Весино
Замена
П. Тытонь
️️️️
М. ван Берген
13'
Красная карточка
Л. Уннершталь
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К)
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Лацио
35
Христос Мандас
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
(К)
ЛВ
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
30
Owen Panneflek
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
2
Хилгерс
38
Брюнс
28
ван Рой
44
Регер
14
Влап
14
Стейн
29
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
7
ван Берген
3-1-3-2-2
35
Мандас
77
Марушич
2
Жиго
26
Романьоли
6
Ровелла
15
Весино
7
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
9
Педро
10
Дзакканьи
22
Диа
17
Чауна
7
ван Берген
22
Тытонь
22
Тытонь
7
ван Берген
29
Ламмерс
5
Куйперс
5
Куйперс
29
Ламмерс
14
Влап
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Влап
14
Стейн
41
Бесселинк
41
Бесселинк
14
Стейн
5
Салах-Эддин
47
Лтайеф
47
Лтайеф
5
Салах-Эддин
17
Чауна
34
Хила
34
Хила
17
Чауна
2
Жиго
4
Патрик
4
Патрик
2
Жиго
22
Диа
11
Исаксен
11
Исаксен
22
Диа
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
11
Кастелланос
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Твенте
Лацио
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
30
Owen Panneflek
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
30
Owen Panneflek
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
49
Иван Проведель
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
53
Leonardo Di Tommaso
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Твенте - Лацио
4
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
12
6
Офсайды
1
4
Количество передач
296
608
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
89
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
4
9
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.23
2.45
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Лацио
Италия. Серия А, 14 тур
Лацио
- : -
06.12.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 2
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Никола Дабанович
(Подгорица)
Стадион:
Де Гролш Весте
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