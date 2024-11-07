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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Твенте
Ницца - Твенте: обзор матча 07 ноября 2024
Ницца
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
2 : 2
Завершен
Твенте
66'
Ж. Бога
88'
М. Чо
8'
Д. Ротс
60'
С. Ламмерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ницца - Твенте
90'
Вторая желтая
Б. ван Рой
ГОЛ! 2:2!
М. Чо
Пас отдал
Ж. Клосс
88'
Желтая карточка
М. Бомбито
84'
80'
Желтая карточка
Б. ван Рой
75'
Замена
М. Садилек
️️️️
Г. Бесселинк
75'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Ламмерс
75'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
Д. Ротс
Красная карточка
С. Диоп
70'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Бога
Пас отдал
С. Диоп
66'
Замена
Б. Буанани
️️️️
Данте
65'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Г. Лаборд
65'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Т. Н'Домбеле
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
С. Ламмерс
57'
Замена
М. Влап
️️️️
М. Киоло
Желтая карточка
Данте
49'
46'
Замена
М. ван Берген
️️️️
С. Лтайеф
Замена
М. Чо
️️️️
Ю. Мукоко
46'
Замена
Ж. Клосс
️️️️
И. Камара
46'
Желтая карточка
И. Камара
24'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ротс
Пас отдал
Ю. Регер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
23
Том Луше
ЦП
22
Иссиага Камара
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
44
Юри Регер
(К)
ЦП
11
Дан Ротс
ПВ
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Ницца
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
26
Бадредин Буанани
ПВ
12
Victor Orakpo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Harrie Kuster
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
4-3-1-2
1
Булка
26
Бар
55
Ндайшими
4
Данте
15
Бомбито
23
Луше
22
Камара
22
Н'Домбеле
10
Диоп
9
Лаборд
14
Мукоко
3-3-2-2
22
Тытонь
28
ван Рой
14
Лагербилке
5
Салах-Эддин
41
Бесселинк
6
Киоло
44
Регер
47
Лтайеф
11
Ротс
5
Ван Хоренбек
29
Ламмерс
22
Камара
92
Клосс
92
Клосс
22
Камара
9
Лаборд
13
Бога
13
Бога
9
Лаборд
4
Данте
26
Буанани
26
Буанани
4
Данте
22
Н'Домбеле
29
Гессан
29
Гессан
22
Н'Домбеле
14
Мукоко
50
Чо
50
Чо
14
Мукоко
11
Ротс
5
Куйперс
5
Куйперс
11
Ротс
41
Бесселинк
23
Садилек
23
Садилек
41
Бесселинк
6
Киоло
14
Влап
14
Влап
6
Киоло
47
Лтайеф
7
ван Берген
7
ван Берген
47
Лтайеф
29
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
29
Ламмерс
Остались в запасе
Ницца
Твенте
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
77
Тедди Булхенди
ВР
2
Али Абди
ЛЗ
42
Яэль Нанджу
ЦЗ
12
Victor Orakpo
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Ницца - Твенте
3
1
1
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
14
Офсайды
1
1
Количество передач
454
468
Сейвы
4
1
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.06
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
- : -
06.12.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
4 : 1
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Балаж Берке
Стадион:
Альянс Ривьера
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