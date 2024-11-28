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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Юнион СЖ
Твенте - Юнион СЖ: обзор матча 28 ноября 2024
Твенте
28.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 5 тур
0 : 1
Завершен
Юнион СЖ
11'
М. Фусейни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Юнион СЖ
90'
+3
Желтая карточка
А. Халаили
90'
Желтая карточка
Н. Садики
Желтая карточка
Ю. Регер
88'
87'
Замена
К. Мачида
️️️️
У. Нианг
87'
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Фусейни
Замена
Г. Лагербилке
️️️️
М. Хилгерс
87'
81'
Желтая карточка
К. Мак Аллистер
Замена
С. Лтайеф
️️️️
С. Стейн
74'
64'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
С. Буфал
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
М. Брюнс
46'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Ротс
46'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
Г. Бесселинк
46'
Желтая карточка
Д. Ротс
35'
24'
Желтая карточка
Р. Сайкс
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Фусейни
Пас отдал
У. Нианг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К)
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
22
Усейну Нианг
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
7
Elton Kabangu
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
3-2-3-2
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
38
Брюнс
2
Хилгерс
44
Регер
41
Бесселинк
14
Влап
14
Стейн
11
Ротс
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
4-1-1-3-1
49
Морис
16
Берджесс
26
Сайкс
27
Садики
5
Мак Аллистер
34
Ванхутте
22
Нианг
16
Фусейни
25
Халаили
17
Буфал
29
Иванович
2
Хилгерс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
2
Хилгерс
41
Бесселинк
5
Куйперс
5
Куйперс
41
Бесселинк
14
Стейн
47
Лтайеф
47
Лтайеф
14
Стейн
11
Ротс
29
Ламмерс
29
Ламмерс
11
Ротс
38
Брюнс
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
38
Брюнс
22
Нианг
28
Мачида
28
Мачида
22
Нианг
17
Буфал
20
Расмуссен
20
Расмуссен
17
Буфал
16
Фусейни
7
7
16
Фусейни
Остались в запасе
Твенте
Юнион СЖ
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
16
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
13
Кевин Родригес
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Статистика матча Твенте - Юнион СЖ
2
5
Всего ударов по воротам
13
18
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
12
Офсайды
0
2
Количество передач
523
413
Сейвы
8
3
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.95
1.37
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
0 : 0
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
1 : 0
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Джон Битон
(Стратклайд)
Стадион:
Де Гролш Весте
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