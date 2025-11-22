Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Герман Штенгель - статистика

Стремсгодсет
26 августа 1995 (31)
#10 | Полузащитник
180 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Стремсгодсет
29
3
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
1' - 90'
45'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Стремсгодсет
0 : 3
19.10.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Стремсгодсет
1 : 1
05.10.2025
КФУМ-Камератене
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Тромсе
3 : 1
28.09.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Стремсгодсет
2 : 1
21.09.2025
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
ХамКам
1 : 2
14.09.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
83'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Стремсгодсет
3 : 1
31.08.2025
Мольде
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Брюне
2 : 2
24.08.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
18'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Стремсгодсет
0 : 5
15.08.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Стремсгодсет
2 : 0
03.08.2025
Хаугесунд
1' - 90'
31'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Буде-Глимт
1 : 0
30.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Фредрикстад
3 : 2
25.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Мольде
4 : 1
19.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
2 : 3
13.07.2025
Тромсе
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
1 : 0
05.07.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Стремсгодсет
0 : 2
29.06.2025
Волеренга
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
КФУМ-Камератене
5 : 0
22.06.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Стремсгодсет
0 : 3
31.05.2025
ХамКам
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сандефьорд
3 : 2
25.05.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
52'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Стремсгодсет
0 : 2
16.05.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стремсгодсет
1 : 2
04.05.2025
Кристиансунд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
27.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Стремсгодсет
1 : 2
21.04.2025
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Бранн
2 : 1
10.04.2025
Стремсгодсет
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Хаугесунд
0 : 5
06.04.2025
Стремсгодсет
1' - 73'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Стремсгодсет
1 : 2
29.03.2025
Русенборг
1' - 72'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+