Майкел ван дер Верфф - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Майкел
|Фамилия
|ван дер Верфф
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Майкел
|Фамилия
|ван дер Верфф
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|09.08.2018
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:1
|Базель (Базель)
|84'
|02.08.2018
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|3:1
|Вииторул (Констанца)
|26.07.2018
|Был в запасе
|Вииторул (Констанца)
|2:2
|Витесс (Арнем)