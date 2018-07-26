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    Наварон Фор - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Наварон
    Фамилия Фор
    Команда Камбур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 февраля 1992 (31 год)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' Базель (Базель) 1:0 Витесс (Арнем)
    09.08.2018 1' -90' Витесс (Арнем) 0:1 Базель (Базель)
    02.08.2018 1' -90' Витесс (Арнем) 3:1 Вииторул (Констанца)
    26.07.2018 1' -90' Вииторул (Констанца) 2:2 Витесс (Арнем)
    38'
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