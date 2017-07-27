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    Джованни Труп - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Джованни
    Фамилия Труп
    Команда Утрехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 марта 1998 (24 года)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Утрехт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 2:0 Утрехт (Утрехт)
    16.08.2017 78' -90' Утрехт (Утрехт) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.08.2017 Был в запасе Лех (Познань) 2:2 Утрехт (Утрехт)
    27.07.2017 Был в запасе Утрехт (Утрехт) 0:0 Лех (Познань)
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