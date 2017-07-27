Джованни Труп - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Труп
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1998 (24 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Джованни
|Фамилия
|Труп
|Команда
|Утрехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1998 (24 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Утрехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Утрехт (Утрехт)
|16.08.2017
|78' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.08.2017
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)
|27.07.2017
|Был в запасе
|Утрехт (Утрехт)
|0:0
|Лех (Познань)