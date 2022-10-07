Тимо Летшерт - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Тимо
|Фамилия
|Летшерт
|Команда
|АЗ Алкмаар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Тимо
|Фамилия
|Летшерт
|Команда
|АЗ Алкмаар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -71'
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|06.11.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|85'
|30.10.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:1
|Орхус (Орхус)
|21.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|14.10.2022
|74' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)
|78'
|07.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Виборг (Виборг)