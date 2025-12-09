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Китай. Суперлига
Команды
Чэнду Жунчэн
Тимо Летшерт
Статистика
€ 500 тыс
Тимо Летшерт - статистика
Чэнду Жунчэн
25 мая 1993 (33)
#5 | Защитник
188 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2025
Лига чемпионов АФК Элит 2025/2026
Китай. Суперлига 2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
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Голландия. Эредивизие 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чэнду Жунчэн
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
2 : 2
09.12.2025
Чэнду Жунчэн
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 1
25.11.2025
Санфречче Хиросима
1' - 90'
11'
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Сеул
0 : 0
04.11.2025
Чэнду Жунчэн
1' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 2
21.10.2025
Джохор
46' - 90'
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