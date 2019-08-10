Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Реми Вальтер - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Реми
    Фамилия Вальтер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 174
    Вес 67
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.01.2020 Был в запасе Анжер (Анжер) 1:1 Ницца (Ницца)
    26.10.2019 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:0 Ницца (Ницца)
    10.08.2019 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Амьен (Амьен)
    • Читайте нас: 
    11