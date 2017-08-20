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    Реми Вальтер - новости

    #6 | Полузащитник
    Имя Реми
    Фамилия Вальтер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 апреля 1995 (27 лет)
    Рост 174
    Вес 67
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
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