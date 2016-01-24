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    Мохамед Шаиби - статистика

    #47 | Полузащитник
    Имя Мохамед
    Фамилия Шаиби
    Команда Монако
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 октября 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2016 Был в запасе Монако (Монако) 1:0 Ницца (Ницца)
    02.02.2016 Был в запасе Монако (Монако) 2:0 Бастия (Бастия)
    30.01.2016 80' -90' Анжер (Анжер) 3:0 Монако (Монако)
    24.01.2016 Был в запасе Монако (Монако) 4:0 Тулуза (Тулуза)
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