Мохамед Шаиби - статистика
#47 | Полузащитник
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Шаиби
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Мохамед
|Фамилия
|Шаиби
|Команда
|Монако
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|30.01.2016
|80' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Монако (Монако)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:0
|Тулуза (Тулуза)