Джеймс Уэйр - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Уэйр
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Уэйр
|Команда
|Халл Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.10.2017
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|6:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|25.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|05.08.2017
|90' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)