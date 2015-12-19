Вилфрид Заибо - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Заибо
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Вес
|77
|Имя
|Вилфрид
|Фамилия
|Заибо
|Команда
|Валенсия
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|189
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.03.2016
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:2
|Сельта (Виго)
|07.02.2016
|1' -76'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|24.01.2016
|1' -60'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|17.01.2016
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|2:2
|Хетафе (Хетафе)