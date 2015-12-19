Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вилфрид Заибо - статистика

    #29 | Полузащитник
    Имя Вилфрид
    Фамилия Заибо
    Команда Валенсия
    Состав Молодежный
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 августа 1993 (29 лет)
    Рост 189
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.2016 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:2 Сельта (Виго)
    07.02.2016 1' -76' Бетис (Севилья) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    24.01.2016 1' -60' Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 Валенсия (Валенсия)
    17.01.2016 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    19.12.2015 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 2:2 Хетафе (Хетафе)
    • Читайте нас: 
    11